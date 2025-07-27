Два ребенка и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Приморском крае

В Надеждинском районе Приморского края два ребенка и трое взрослых пострадали в результате ДТП. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Отмечается, что находящийся за рулем автомобиля Toyota мужчина 1984 года рождения не справился с управлением и допустил столкновение с дорожным знаком. После этого машина опрокинулась и была отброшена в кювет.

«Все пострадавшие — водитель и пассажиры, в том числе 17-летний и 11-летний мальчики, — доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — заявили в ведомстве.

Происшествие находится на контроле прокуратуры. Специалисты дадут оценку законности решения, которое будет принято по результатам проверки.

26 июля в Тюменской области пять человек пострадали в результате ДТП на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. ­­Отмечается, что водитель Toyota выехал на встречную полосу из-за заноса автомобиля и допустил столкновение с рейсовым автобусом.

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