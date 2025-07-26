Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области

В Тюменской области пять человек пострадали в результате ДТП на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Рейсовый автобус Ford и Toyota столкнулись сегодня утром на 366-м км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

­­Отмечается, что водитель Toyota выехал на встречную полосу из-за заноса автомобиля. По данным Госавтоинспекции, пострадали сам водитель Toyota и его пассажир. При этом в автобусе ранения получили водитель и два пассажира.

Ранее в этот день в результате ДТП на 125-м км автодороги Волгоград – Котельниково – Сальск погиб один человек. Еще трое, в том числе ребенок, пострадали.

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