Саперы группировки «Днепр» показали кадры обезвреживания мин в зоне СВО

Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» выполняют задачи по разминированию жилых районов для обеспечения безопасности мирных жителей Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе работ по разминированию саперы обнаруживают значительное количество опасных предметов, в том числе в жилых районах, где проживает мирное население. Мины и другие взрывоопасные предметы представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья гражданских лиц», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко наносят удары по проводящим работы по разминированию специалистам. Саперы часто подвергаются атакам с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерии.

«Враг отступает отсюда, мы его безжалостно выбиваем отсюда, и он пытается всё заминировать, чтобы люди здесь не смогли спокойно жить, работать, заниматься своей спокойной мирной жизнью. Они беспощадно всё минируют, поэтому мы приезжаем и помогаем мирным жителям всё разминировать, чтобы люди могли дальше жить и радоваться жизни», — поделился заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным Дембель.

Уточняется, что свои задачи специалисты выполняют на ореховском направлении зоны СВО.

10 июля саперы Вооруженных сил (ВС) РФ в Курской области показали замаскированные мины ВСУ. Помимо изготовленных на Украине, саперы находят и множество взрывных устройств производства стран НАТО. По словам заместителя командира отряда разминирования Международного противоминного центра Военно-инженерной академии Богдана Миронова, в странах НАТО было произведено около 90% всех обнаруженных боеприпасов.

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