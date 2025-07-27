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Операторы БПЛА уничтожили автомобиль ВСУ с оборудованием для дронов

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Фото: Министерство обороны РФ
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Подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановского воздушно-десантного соединения уничтожило автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозивший оборудование для запуска дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Запуск FPV-дронов осуществляется на удалении от переднего края. Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что операторы БПЛА ежедневно применяют ударные беспилотники для нанесения огневого поражения противнику. В число их целей входит техника, артиллерийские орудия, минометы, склады с боеприпасами и блиндажи. Кроме того, поражаются огневые точки, пункты наблюдения и управления дронами, а также личный состав украинских подразделений.

«Применение FPV-дронов позволяет с максимальной эффективностью уничтожать движущиеся цели, а также живую силу в блиндажах и специальных укрытиях», — добавили в Минобороны.

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26 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, все назначенные объекты поражены. Уточняется, что на предприятиях изготавливались комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производились боеприпасы и взрывчатые вещества.

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