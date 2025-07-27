Telegraph сообщила о переговорах Стармера с Трампом об окончании войны в секторе Газа

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения завершения войны в секторе Газа. Об этом 26 июля сообщила газета The Telegraph.

«Сэр Кир Стармер будет настаивать на том, можно ли сделать больше для прекращения войны в Газе на встрече в Шотландии. <...> Это происходит в то время, когда Трамп продолжает свой короткий визит», — отметило издание.

По мнению газеты, в рамках переговоров могут быть затронуты торговые соглашения между Великобританией и США, а также ситуация на Украине.

Ранее в этот день Стармер заявил, что Великобритания может признать государство Палестина после завершения процесса по урегулированию конфликта в регионе и прекращения огня. В опубликованном политиком сообщении отмечается, что Британия намерена «приложить все усилия», чтобы обеспечить палестинцев продовольствием и другой необходимой помощью. По его словам, также необходимо в срочном порядке эвакуировать детей, которым требуется неотложное медицинское вмешательство.

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