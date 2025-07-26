МИД Франции потребовал объяснений от Испании после снятия с рейса еврейского хора

МИД Франции обратился к испанской авиакомпании Vueling за разъяснениями на фоне снятия с авиарейса еврейского хора. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба ведомства на сайте.

Ранее в этот день газета El Español сообщила, что около 50 подростков из еврейского хора были сняты с рейса из Валенсии в Париж. По данным издания, несовершеннолетние подростки пели песни внутри воздушного судна, а также непристойно себя вели и игнорировали замечания членов экипажа.

Отмечается, что министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре с генеральным директором авиакомпании Каролиной Мартиноли выразил беспокойство после высадки 50 несовершеннолетних с рейса.

«Были запрошены разъяснения, в частности, для того, чтобы определить, подвергались ли эти соотечественники дискриминации по признаку их религии», — говорится в заявлении.

При этом гендиректор авиакомпании уточнила, что в настоящее время проводится внутреннее расследование для выяснения обстоятельств.

12 июня полицейские задержали в португальском международном аэропорту Са Карнейру города Порту мужчину, кричавшего о бомбе на борту самолета. Гражданина Италии задержали после посадки пассажирского лайнера.

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