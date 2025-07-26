Россияне завоевали 16 медалей на Универсиаде в Германии

Российские спортсмены завоевали 16 медалей на Всемирной летней универсиаде в Германии. В субботу, 26 июля, российские гребцы не смогли выйти в финалы соревнований, где могли быть завоеваны заключительные медали.

В активе национальной сборной — шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Наибольшее количество медалей принес пловец Александр Степанов, выигравший две золотые медали на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем и серебро в эстафете 4×200 м.

Две медали также завоевал Николай Колесников: золото на дистанции 400 м вольным стилем и серебро на 200 м. Серебро также получила эстафетная команда российских пловцов.

Помимо этого, чемпионами Универсиады стали шпажист Дмитрий Швелидзе, теннисист Владимир Сидоренко, а также парный дуэт в теннисе Егор Агафонов и Илья Симакин.

Серебряные медали выиграли теннисистка Алевтина Ибрагимова, дзюдоисты Абрек Нагучев и Армен Агаян, а также игрок в настольный теннис Максим Гребнев. Бронза досталась шпажисту Кириллу Гурову, пловцу Александру Щеголеву (100 м вольным стилем), дзюдоисту Валерию Ендовицкому и теннисной паре Алевтина Ибрагимова — Ксения Зайцева.

В этот же день сообщалось, что российский дзюдоист Адам Цечоев завоевал бронзу на турнире Большого шлема в весовой категории до 81 кг. Цечоев победил бывшего российского дзюдоиста Гаджидавуда Гасанова, который представлял сборную Бахрейна.

