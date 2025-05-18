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СК РФ возбудил дело после ранения жительницы Курской области при атаке ВСУ

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Фото: СК РФ
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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный дом в деревне Кукуевка Курской области, в результате которой была ранена местная жительница. Об этом 18 апреля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Атака произошла 2 мая, удар по мирным гражданам был нанесен при помощи беспилотника. Следователи квалифицировали произошедшее как террористический акт (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

«Боевики с беспилотного летательного аппарата атаковали частное домовладение в Кукуевке, где семейная пара производила работы по благоустройству территории. В результате целенаправленного сброса взрывного устройства мирная жительница получила осколочное ранение», — уточняется в Telegram-канале СК.

Обо всех обстоятельствах произошедшего пострадавшая сообщила военным следователям. Причастные к преступлению будут установлены и привлечены к ответственности.

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17 мая военные следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту ранения мирной жительницы в результате обстрела боевиками ВСУ автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области. Пострадавшая рассказала следователям, что, выйдя из автомобиля, заметила над собой два беспилотника, с одного из них и был произведен сброс. После взрыва женщина потеряла сознание.

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