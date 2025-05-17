Возбуждено дело после ранения женщины при обстреле ВСУ стоянки в Курской области
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- Возбуждено дело после ранения женщины при обстреле ВСУ стоянки в Курской области
Военные следователи возбудили уголовное дело по факту ранения мирной жительницы в результате обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) автомобильной стоянки в деревне Будище Курской области. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
«4 мая этого года украинские боевики целенаправленно атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) автостоянку в деревне Будище, где в тот момент находилась мирная жительница», — уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Пострадавшая рассказала следователям, что, выйдя из автомобиля, заметила над собой два беспилотника. С одного из них и был произведен сброс. После взрыва она потеряла сознание.
Действия украинских военнослужащих квалифицированы ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Ведется установление всех причастных лиц для привлечения их к уголовной ответственности.
Накануне по факту удара боевиками ВСУ по жителям населенного пункта Тяжино в Курской области возбудили уголовное дело. В результате атаки пострадали два человека, также значительные повреждения получил автомобиль.