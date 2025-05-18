Российско-украинские переговоры в Стамбуле ожидаемо стали главной темой недели в мировой политике. Неудивительно, что вокруг соответствующих процессов наблюдалось немало спекуляций и, говоря прямо, безответственных заявлений. Началось всё с фантазий Владимира Зеленского о том, что на турецкой земле он обязательно должен встретиться с российским президентом. Разумеется, никакими договоренностями они подкреплены не были – глава киевского режима надеялся либо устроить из выдуманного им президентского саммита скандальное шоу, либо обвинить Москву в недоговороспособности и добиться от США введения новых антироссийских санкций.

Этот сценарий явно родился не только в его больном воображении, но стал частью плана, совместно разработанного Лондоном, Парижем и Берлином при поддержке отдельных американских сенаторов-«ястребов». Европейская «коалиция желающих» даже и не скрывала, что её цель состоит в провоцировании провала дипломатического трека. Многие государственные деятели Старого Света, утратив всякое чувство стыда, уже прямо заявляют: в их интересах продолжение военных действий до 2030 года. Украинское население при этом рассматривается в качестве пушечного мяса, используемого якобы для сдерживания (выдуманных) «агрессивных намерений России», а на деле – для сохранения позиций дискредитировавшего себя политического истеблишмента и обеспечения ВПК щедрыми заказами.

Логичным образом западные СМИ, тесно координирующие свою линию с кураторами украинского проекта, устроили истерию еще до начала переговоров, упрекая Москву (при том, что именно она предложила вернуться к дипломатии) в попытке их срыва и неуважительном-де отношении к киевской делегации. Разумеется, и сам Зеленский добавил красок в этот перфоманс, однако, вопреки собственному желанию, вынужден был согласиться на следование инициированному президентом Владимиром Путиным сценарию. Вероятно, немалую роль сыграло давление со стороны как США, так и Турции, стремившейся подтвердить статус эффективного посредника. В итоге украинская делегация высокого уровня, забыв о собственном законодательно закрепленном запрете на переговоры с Россией, оказалась лицом к лицу с представителями нашей страны.

После окончания встречи переговорщиков информационное пространство вновь наполнилось вбросами о коллапсе диалога. Такого рода напряжение, очевидно, нагнеталось сторонниками жесткого варианта и "войны до последнего украинца". В итоге Рустему Умерову пришлось лично объяснять, что первые итоги дипломатических консультаций оказались позитивными – достигнута договоренность о крупнейшем обмене пленными, началось обсуждение позиций по вопросам об урегулировании кризиса и устранении его первопричин, переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки.

Возникло четкое ощущение, что у части украинских элит, думающих о завтрашнем дне, а не сиюминутной выгоде, накопилось немало усталости от бездумно начатого ими конфликта, нанесшего Незалежной тяжелейший ущерб. Часть из них отдают себе отчет в том, что завершить бои можно было еще в 2022 году - в результате принятия российских условий, которые тогда выглядели куда мягче сегодняшних. Что еще важнее, такой точки зрения придерживается, по всей видимости, и Дональд Трамп, пока что сопротивляющийся лоббистскому давлению прокиевских советников.

Но мы не должны быть наивными – конечно, сделан первый шаг к урегулированию, украинскую сторону удалось усадить за стол переговоров, дипломатическое взаимодействие началось. Но впереди мы увидим немало попыток со стороны наших оппонентов подорвать процесс. Многие из них всё еще тешат себя иллюзиями, что под влиянием западных санкций Россия столкнется с тяжелым внутренним кризисом и сдаст позиции. Ответить на эти надежды мы должны усилением внутренней мобилизации и сплочения, продолжением линии на обособление общественной жизни от внешнего влияния, ставкой на терпеливую подготовку к финалу противостояния. И, безусловно, продолжение дипломатических усилий не должно привести к спаду активности в деле освобождения российских регионов, а также денацификации и демилитаризации того, что осталось от Украины.

Противникам России рано или поздно предстоит окончательно убедиться в том, что тем, кто не хочет говорить с Мединским, придется иметь дело с «Орешником». И касается это не только киевских марионеток, но и их хозяев, в приступе пародийного бонапартизма пытающихся навязать Москве новый раунд гибридной войны. Мы к нему готовы.

Автор – проректор Дипакадемии Олег Карпович

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