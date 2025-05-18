В ПМР назвали отправку военных ФРГ в Молдавию частью плана ЕС по войне с РФ

Решение Молдавии разместить на своей территории консультативную группы Вооруженных сил (ВС) Германии является частью подготовки Евросоюза (ЕС) к гипотетической войне с Россией. Такое мнение выразил 18 мая депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

«Прибытие немецких военных «консультантов» в Кишинев является эпизодом европолитики наших дней. А сама европолитика и есть курс на новую войну, которую ЕС, судя по всему, планирует вести своими силами против России в конце 2020-х — начале 2030-х годов. Евросоюз сейчас к этой войне готовится», — заявил парламентарий «РИА Новости».

Сафонов сообщил, что после вступления в должность нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца начал формироваться военно-политический блок из Великобритании, Франции и Германии. Также, как пишут СМИ, Франция и Великобритания давно планируют через Румынию и Молдавию направить своих военных на юг Украины, чтобы захватить Одессу и черноморское побережье.

«Как видим, это целый клубок межгосударственных противоречий и одновременно общих задач в борьбе с Россией. А это уже общеглобалистский проект, поэтому риск новой войны на Днестре объективно возрастет», — считает парламентарий.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый 16 мая заявил, что в республике разместились консультанты ВС Германии в рамках подписанного соглашения двух стран. Согласно ему, Берлин и Кишинев будут углублять военное сотрудничество в период усиления присутствия НАТО в регионе.

До этого, 10 апреля, французская газета Le Figaro сообщила, что французские военные составляют точные карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения c Россией. По данным СМИ, особое внимание уделено коридору между предгорьями Карпат и Дунаем.

В своем обращении к нации 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего ЕС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал конфронтационным заявление президента Франции о российской угрозе Европе. Он отметил, что выступление Макрона вряд ли можно воспринимать «как выступление главы государства, который думает о мире».