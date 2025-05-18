В Нигерии при крушении парома погибли 37 человек

По меньшей мере 37 человек стали жертвами крушения парома на реке Нигер в юго-западной части Нигерии. Об этом 18 мая сообщил новостной портал Cable со ссылкой на местные власти.

«Авария с лодкой произошла 15 мая. Торговцы закрыли рынок в Гбаджигбо и возвращались в свои общины в штате Нигер, когда произошел трагический инцидент», — уточнили в материале.

По предварительным данным, причиной трагедии стала перегрузка судна. На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. Власти пока не уточняют, сколько человек находились на борту во время происшествия.

28 апреля один человек погиб и несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с лодкой вблизи города Клируотер в американском штате Флорида. После аварии паром сел на мель, пострадавших эвакуировали. Для вывоза тяжелораненых использовались спасательные вертолеты.