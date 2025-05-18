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В Музее космонавтики в Москве открылась выставка «Ночь музеев»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Музее космонавтики в Москве в воскресенье, 18 мая, открылась выставка «Ночь музеев».

«Более 150 площадок в Москве, но именно сегодня, именно здесь открылось мероприятие», — сказал российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.

Как сообщила пресс-секретарь музея Александра Орлова, сейчас проходит выставка, посвященная летчикам пятого авиаполка ВВС СССР, которые стали прообразами героев фильма «В бой идут одни старики».

Экспозиция открылась в Музее космонавтики в честь 80-летия Победы.

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Ранее, 12 мая, сообщалось, что стала известна программа акции «Ночь музеев». Она предусматривает свыше 600 мероприятий: экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и показ мод. Одной из ключевых площадок станет Музей космонавтики.

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