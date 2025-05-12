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Заммэра Сергунина рассказала о программе московской акции «Ночь в музее»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Москве по традиции пройдет ежегодная «Ночь в музее» — на этот раз акция, которую организуют с 17 на 18 мая, объединит 170 площадок по всему городу. В проекте, в частности, будут задействованы культурные центры, галереи, библиотеки и парки, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, программа предусматривает свыше 600 мероприятий : это «экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и показ мод». «Главная особенность этого сезона — применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут», — уточнила Сергунина.

Одной из ключевых площадок станет Музей космонавтики. Там летчик-космонавт Антон Шкаплеров лично проведет экскурсии, а также расскажет о том, как живется на космической станции.

Также состоится серия концертов — планируются, в частности, выступления солистов Мариинского и Большого театров. Поздним вечером московские дизайнеры представят коллекции в космической тематике.

На ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» состоится программа «Созвездие бесстрашных». Ее участникам предстоит узнать о том, чей путь на орбиту начинался в окопах Великой Отечественной войны и как инженеры и конструкторы приближали победу.

В музее «Атом» на ВДНХ пройдет мультимедийная выставка «Атомный проект в годы войны. К 80-летию Победы». Гостям расскажут, какие события происходили в 40-е годы одновременно на военном и научном фронтах.

В Государственном музее А.С. Пушкина состоятся иммерсивные экскурсии, на которых гиды предстанут в образе героев произведений великого поэта. Путешествие по залам будет проходить под аккомпанемент живой музыки и в сопровождении народного артиста России, телеведущего Александра Олешко.

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