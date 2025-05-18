Победителем «Евровидения-2025» стал певец из Австрии Йоханнес Питч
Австрийский певец Йоханнес Питч в воскресенье, 18 мая, выиграл «Евровидение-2025» с песней Wasted Love, набрав 436 баллов. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си (BBC).
«Это о моем личном опыте неразделенной любви. Это как ехать по улице с односторонним движением», — рассказал Питч о своей композиции.
Юваль Рафаэль из Израиля заняла второе место с балладой New Day Will Rise, кандидат из Эстонии Томми Кэш с композицией Espresso Macchiato — на третьем.
Австрия стала победителем музыкального конкурса впервые с 2014 года. За всю историю песенного состязания страна занимала первое место только три раза.
Всего в «Евровидении-2025» участвовали 37 стран. Россия с 2022 года, по решению Европейского вещательного союза (ЕВС), отстранена от участия.
В 2024 году швейцарский певец Немо с композицией The Code победил на музыкальном конкурсе «Евровидение-2024», набрав 591 балл. Таким образом, певец сделал свою страну принимающей конкурс. Пятое место заняла израильская певица Эден Голан (375), четвертое — французский исполнитель Слиман (445), третье — украинский дуэт Алена Алена и Джерри Хейл (453), второе — хорватский певец Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna (547).