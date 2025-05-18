В Орле сотрудники МЧС спасли из пожара в девятиэтажном доме 11 человек
В Орле в квартире жилого девятиэтажного дома произошло возгорание, из которого пожарные спасли 11 человек. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Горела квартира на седьмом этаже в жилой девятиэтажке. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев спасены 11 человек, в том числе с помощью автоподъемника», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что не менее 32 человек были эвакуированы. От огня пострадали балконы седьмого, восьмого и девятого этажей.
На данный момент пожар локализован. К ликвидации возгорания привлечено более 30 человек и 10 единиц техники.
В городе Сельцо Брянской области ночью 17 мая произошло возгорание дома, в результате погибли двое мужчин и женщина. Пожарные обнаружили тела 57-летнего и 63-летнего мужчин и 65-летней женщины при разборе сгоревших конструкций. Огонь уничтожил крышу дома и повредил всё имущество.