В Брянской области при пожаре погибли три человека
В городе Сельцо Брянской области ночью 17 мая произошло возгорание дома, в результате погибли двое мужчин и женщина. Об этом сообщило региональное Главное управление (ГУ) МЧС России.
«Ночью в городе Сельцо в микрорайоне Первомайский на улице Колхозная загорелся одноэтажный частный жилой дом», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Пожарные обнаружили тела 57-летнего и 63-летнего мужчин и 65-летней женщины при разборе сгоревших конструкций. Огонь уничтожил крышу дома и повредил всё имущество.
Уточняется, что над устранением огня работали пять сотрудников и две единицы техники МЧС. Пожар потушили на площади 54 кв. м.
В настоящее время причины возгорания выясняются.
Ранее, 13 мая, в Мурманске в результате возгорания в многоквартирном доме погиб человек. 20 жильцов дома были эвакуированы. Всего площадь пожара составила 20 кв. м.