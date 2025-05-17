Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в Словакии санкций против России

Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в Словакии санкций против России

2025-05-17T19:47:17+03:00

2025-05-17T19:47:23+03:00

2025-05-17T19:47:23+03:00

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