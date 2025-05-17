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В Орловской области стартовали соревнования по самбо среди сельской молодежи

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Фото: РЕН ТВ
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В Орловской области стартовали третьи всероссийские соревнования по самбо для сельской молодежи. Лучших молодых самбистов 17 мая принимает первое «ВерноСело» страны — так называют населенные пункты, где успешно реализованы основы традиций многодетности, патриотизма и духовных ценностей, рассказал корреспондент «Известий».

Перед финальными схватками спортсмены разогреваются в спортзале. Правда, достойные соперники нашлись не для всех. Так, юная София Фролова стала участницей соревнований только номинально. В ее категории не нашлось соответствующей соперницы ни по весу, ни по возрасту. Как сообщил корреспондент Денис Кулага, подобная проблема — ключевая для развития самбо в селах.

«Мы писали письмо министру спорта и с президентом неоднократно вели переговоры по телефону. Нет у них самбо на областных территориях, только в областном центре, и такая проблема, к сожалению, сегодня в большинстве субъектов РФ», — рассказал вице-президент Всероссийской федерации самбо Анатолий Якунин.

Поселок Кравцово-Плота, откуда родом сам Якунин, сейчас носит гордое название «родина сельского самбо». На въезде в небольшой населенный пункт здесь стоит монумент, посвященный этому виду спорта. Благодаря проекту «ВерноСело», направленному на возрождение сельской жизни», поселок получил второе дыхание — в него стали переезжать новые жители. Во всероссийских сельских соревнованиях на новом стадионе в этом году принимают участие команды из 24 регионов страны. Организаторы уверены, что к лету найдется достойная спарринг-партнерша и для маленькой Софии.

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В апреле сообщалось, что ветеран специальной военной операции (СВО) Камиль организовал в Пскове секцию самбо для детей, других ветеранов, людей с инвалидностью и всех желающих. Как рассказали «Известиям» в «Народном фронте», Камиль планирует продолжать развитие своей школы, расширять ее, создавать различные новые направления, в том числе и зимние. Он также намерен работать над проектами и грантами, которые улучшат секции.

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