Ветеран СВО организовал для детей в Пскове секцию самбо

Ветеран специальной военной операции (СВО) Камиль организовал в Пскове секцию самбо для детей, других ветеранов, людей с инвалидностью и всех желающих. Об этом рассказали «Известиям» в «Народном фронте».

Камилю 27 лет, в ходе выполнения одной из боевых задач на луганском направлении он потерял ногу. Врачам удалось спасти его коленный сустав и установить протез. Сейчас ветеран проживает в Пскове, где ему удалось стать одним из инициаторов создания школы адаптивного спорта, состоящей из 10 площадок: волейбол сидя, пулевая стрельба, стрельба из лука, пауэрлифтинг, самбо и другие направления.

«На одном занятии с детьми проводил зарядку, пробежался с девятиклассниками и понял, что у них хромает физическая подготовка. Подумал, надо исправлять. У меня всегда была мечта заниматься с детьми. Теперь обучаю их борьбе», — рассказал Камиль.

Он добавил, что изначально дети пришли заниматься к нему в секцию «с нуля», не умели делать ничего, но после интенсивных тренировок начал появляться результат. Родители подопечных Камиля говорят, что не намерены искать другого тренера, если он уйдет.

Кроме того, ветеран регулярно занимается организацией различных мероприятий в госпиталях, помогает пострадавших, привозя им средства для реабилитации, а также привлекает партнеров и спонсоров.

Камиль планирует продолжать развитие своей школы, расширять ее, создавать различные новые направления, в том числе и зимние. Он также намерен работать над проектами и грантами, которые улучшат секции.

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых» в национальном центре «Россия» 26 марта поблагодарил ветеранов спецоперации по защите Донбасса за вклад, который они вносят в воспитание подрастающего поколения. Президент отметил, что расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине — это очень важно.