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Эрдоган поймал Макрона за палец на саммите в Албании

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Фото: TASS/Leon Neal
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита Европейского политического сообщества в Албании не позволил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону фамильярно похлопать себя по плечу, задержав в своей руке его пальцы. На это обратил внимание 17 мая турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу.

«После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера», — написал Хаскологлу в соцсети X (бывш. Twitter).

Эпизод зафиксировали видеокамеры. Макрон, подойдя к сидящему за столом турецкому лидеру, начал с ним разговор, положив свою руку на его. Однако Эрдоган тут же убрал свою руку, при этом задержав два пальца Макрона, один из которых тот впоследствии высвободил. Французский президент продолжил беседу, пока Эрдоган, улыбаясь, удерживал его за палец.

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Ранее, в декабре, премьер-министр Польши Дональд Туск сыронизировал над долгими рукопожатиями Макрона с президентом США Дональдом Трампом. Глава польского правительства выложил в социальных сетях фото, на котором здоровается за руку с французским президентом, и написал, что у того есть проблемы с рукопожатиями с Дональдами.

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