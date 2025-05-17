Российские военные уничтожили роботизированную платформу ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили роботизированную платформу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры боевой работы российских бойцов 17 мая публикует Минобороны РФ.
Боевую работу выполнили бойцы разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». С использованием беспилотника они выявили перемещение украинской платформы вдоль лесополосы.
«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона», — говорится в сообщении Минобороны.
Кадры объективного контроля зафиксировали точное попадание в цель.
Ранее в этот день сообщалось, что российские военные с применением беспилотников «Герань-2» поразили пункт стоянки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) ВСУ в Сумской области. Кроме того, они поразили пункт временной дислокации украинских боевиков.