Российские военные «Геранями» поразили пункт стоянки техники ВСУ в Сумской области
Российские военные с применением беспилотников «Герань-2» поразили пункт стоянки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 17 мая сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что ВВСТ принадлежал 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ также нанесли поражение пункту временной дислокации украинской армии.
По данным ведомства, пораженный пункт располагался в районе населенного пункта Великая Чернетчина.
Ранее в этот день сообщалось, что расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления дронами украинских формирований на правом берегу Днепра в Херсонской области. Местонахождение замаскированной гаубицы установили в ходе воздушной разведки. Проведя размаскировку орудия и наведя гаубицу на заданную точку, военные ВС РФ поразили пункт управления и личный состав ВСУ тремя залпами.