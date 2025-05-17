Дегтярев обсудил с губернатором Омской области развитие спортивной инфраструктуры

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев посетил с рабочим визитом Омскую область. В ходе поездки 16–17 мая он провел встречу с губернатором региона Виталием Хоценко, в ходе которой обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры, подготовку кадров и поддержку детско-юношеского спорта.

«С Виталием Хоценко мы обсудили развитие. Это и стройка, и подготовка кадров, и развитие детско-юношеского спорта, то, о чем всегда говорит президент РФ Владимир Владимирович Путин — о снижении коммерциализации детско-юношеского спорта. Это региональные полномочия. Также обсудили поддержку тренеров, талантливых спортсменов», — рассказал министр.

Дегтярев отметил, что Минспорт поможет возобновить работу спортивного комплекса «Дворец имени Блинова». По его словам, данный объект — знаковый для всей Сибири, однако его пришлось закрыть в связи с плачевным состоянием.

«И мы будем вместе — регион, Минспорт плюс частные инвесторы — изыскивать средства, чтобы его привести в порядок. Требуется капитальный ремонт. Арена будет, уверен, востребована не только хоккейным клубом «Омские Крылья», но и волейбольным, баскетбольным, гандбольным, а также в качестве площадки для проведения других массовых мероприятий», — заключил глава ведомства.

Важной частью визита стало награждение Дегтяревым коллектива Уралвагонзавода, который провел первую спартакиаду трудящихся своего коллектива именно в Омске, на одном из своих главных предприятий. А началась рабочая программа министра с поздравления преподавателей, сотрудников и выпускников Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) с 75-летним юбилеем. Он назвал учебное учреждение гордостью отечественной системы подготовки спортивных кадров.

«За 75 лет вуз подготовил более 40 тыс. специалистов, среди которых — олимпийские чемпионы и выдающиеся тренеры: Александр Карелин, Михаил Мамиашвили, Алексей Тищенко, Сергей Шелпаков и Владимир Барнашов. Университет не только сохраняет славные традиции, но и активно развивается, внедряет современные методики, укрепляет международные связи, воспитывает новое поколение чемпионов. Уверен, что СибГУФК и впредь будет вносить значимый вклад в развитие российского спорта!» — сказал министр.

Дегтярев вручил Орден Почета президенту СибГУФК Владимиру Михалеву. Ряд сотрудников университета были удостоены почетного знака «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», получили благодарности и почетные грамоты Минспорта.

26 апреля министр спорта России Дегтярев посетил Ульяновскую область с рабочим визитом, где принял участие в открытии традиционной 81-й легкоатлетической эстафеты на Соборной площади. В том числе Дегтярев встретился с губернатором региона Алексеем Русских, они провели церемонию вручения удостоверений к званию «мастер спорта России» и ведомственных наград, а также поздравили лучших атлетов и выразили благодарность их наставникам.