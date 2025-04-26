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Дегтярев принял участие в открытии легкоатлетической эстафеты в Ульяновской области

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев 26 апреля посетил Ульяновскую область с рабочим визитом и принял участие в открытии традиционной 81-й легкоатлетической эстафеты на Соборной площади.

Он назвал такие эстафеты прочным фундаментом массового спорта и уточнил, что президент РФ Владимир Путин уделяет огромное внимание развитию физкультуры в стране. В том числе Дегтярев встретился с губернатором региона Алексеем Русских, они провели церемонию вручения удостоверений к званию «мастер спорта России» и ведомственных наград, а также поздравили лучших атлетов и выразили благодарность их наставникам.

Глава Минспорта подчеркнул, что за последние 20 лет были построены и отремонтированы тысячи спортивных объектов и проведены крупные соревнования. По его словам, в дальнейшем планируется внести еще больший вклад в спортивное направление. Он призвал поблагодарить за соответствующий вклад и российского лидера.

На личной встрече Дегтярев и Русских обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры Ульяновской области. Министр спорта назвал регион спортивным и уточнил, что на его территории всё начинается с губернатора, который в том числе любит спорт и уделяет ему внимание.

«Мы в этом году уже выделили средства в рамках госпрограммы «Спорт России» на строительство пяти больших площадок открытого типа ГТО. В следующем — еще шесть, в 2027-м — еще четыре. Плюс мы договорились построить два ФОКа модульного типа в районах Ульяновской области. Правительство региона определит локацию. И заявлены два больших проекта: Ледовая арена имени Владислава Третьяка, нашего большого друга, президента Федерации хоккея России, легендарного хоккеиста. Мы поддержим однозначно», — поделился министр по итогам встречи.

Он уточнил, что вторым проектом является строительство Центра адаптивных видов спорта. По его словам, объект необходим для вовлечения в спортивную реабилитацию раненых ветеранов специальной военной операции (СВО). Министр спорта подчеркнул, что данную задачу поставил президент РФ.

Накануне, 25 апреля, в ходе рабочего визита Дегтярев принял участие в церемонии закрытия Всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Волжская Весна» в Центре «Татьяна — Арена» и вручил награды победителям. Он выразил благодарность Путину за решение построить дворец и отметил, что был рад присутствовать на мероприятии, назвав турнир очень представительным, куда приехали спортсмены из 15 регионов страны.

Тогда же Дегтярев посетил Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена», поприветствовав участников Кубка России по бодибилдингу и отметив важность массового спорта.

«На днях в Москве встречался с Рафаэлем Сантохой — президентом Международной федерации бодибилдинга. Он рассказал о турнире в Ульяновске, и мы включили его в программу поездки. В России 35% всех, кто занимается спортом, делают это для того, чтобы иметь атлетическую фигуру, выглядеть хорошо и быть примером для окружающих. Это дорогого стоит, и я желаю вам успеха в развитии вашего вида спорта», — добавил министр спорта.

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14 апреля Путин поручил Дегтяреву продолжить поддержку спортивных федераций, а также оказывать помощь Минспорту и ОКР. В том числе глава государства потребовал снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом.

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