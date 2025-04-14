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Путин поручил Дегтяреву продолжить поддержку спортивных федераций

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин 14 апреля поручил министру спорта РФ, главе Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаилу Дегтяреву продолжить поддержку спортивных федераций, оказывать помощь Минспорту и ОКР.

«Нужно продолжить поддержку различных спортивных федераций, оказывать им всяческую помощь, поддерживать их. Прошу вас это делать и как министра, и как председателя национального Олимпийского комитета», — рассказал Путин.

Президент России также потребовал снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом. По его словам, в данной сфере необходимо много работать. Путин также попросил довести эту работу до логического завершения.

«Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом», — отметил Путин.

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В этот же день Дегтярев сообщил о возвращении 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. По его словам, минимальная сумма годовых расходов на занятия, с которой можно получить налоговый вычет, составляет 150 тыс. рублей.

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