Путин поручил Дегтяреву продолжить поддержку спортивных федераций
Президент России Владимир Путин 14 апреля поручил министру спорта РФ, главе Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаилу Дегтяреву продолжить поддержку спортивных федераций, оказывать помощь Минспорту и ОКР.
«Нужно продолжить поддержку различных спортивных федераций, оказывать им всяческую помощь, поддерживать их. Прошу вас это делать и как министра, и как председателя национального Олимпийского комитета», — рассказал Путин.
Президент России также потребовал снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом. По его словам, в данной сфере необходимо много работать. Путин также попросил довести эту работу до логического завершения.
«Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом», — отметил Путин.
В этот же день Дегтярев сообщил о возвращении 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. По его словам, минимальная сумма годовых расходов на занятия, с которой можно получить налоговый вычет, составляет 150 тыс. рублей.