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Россиянам напомнили об увеличенном налоговом вычете за занятия спортом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россиянам вернут 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. Об этом 14 апреля заявил министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».

«Сегодня я президенту [России Владимиру Путину] буду докладывать по налогам и вычетам, есть и такая мера для тех, кто хочет заниматься спортом. Где-то 1,5 млрд рублей государство сейчас возвращает», — сказал он в беседе с ТАСС.

Дегтярев добавил, что минимальная сумма годовых расходов на спорт, с которой можно получить налоговый вычет, составляет 150 тыс. рублей.

По словам министра, в настоящее время физической культурой занимаются 80 млн человек, а к 2030 году планируется увеличить это число до 100 млн.

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20 февраля юрист Мадина Тебуева в беседе с «Известиями» рассказала, что налоговый вычет можно получить только за те услуги, которые предоставляются организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП), зарегистрированными в официальном реестре операторов физкультурно-оздоровительных услуг. По ее словам, компенсацию выплачивают на определенные категории расходов, включая затраты на спорт и фитнес.

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