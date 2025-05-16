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В Омске осудили местного жителя за изнасилование 25-летней давности

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Фото: t.me/sledcom_omsk
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Суд в Омске вынес приговор 59-летнему мужчине по делу об изнасиловании 25-летней давности. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Омской области.

«По данным следствия, вечером 30 сентября 2000 года подсудимый, ранее дважды судимый за изнасилование, встретил на улице Карпинского в г. Омске незнакомую 17-летнюю девушку, насильно увел ее в безлюдное место, избил и изнасиловал», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

После совершенного преступления фигурант сразу выехал за пределы Омской области и длительное время находился в розыске, однако в сентябре 2024 года был задержан и заключен под стражу.

Уточняется, что подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. В пользу потерпевшей взыскано 200 тыс. рублей морального вреда.

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Ранее, 17 апреля, пьяный мужчина изнасиловал свою дочь в Москве. Фигурант ранее был судим за убийство собственной супруги. В тот же день сообщалось, что мужчину отправили в следственный изолятор (СИЗО) сроком на два месяца.

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