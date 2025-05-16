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Торкунов анонсировал ввод единого учебника по истории в школах с 1 сентября
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Торкунов анонсировал ввод единого учебника по истории в школах с 1 сентября

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В российских школах с 1 сентября 2025 года планируется ввести единый учебник по истории для учеников 5–9 классов. Об этом 16 мая заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в эфире подкаста «Учим тех, кто учит» Центра знаний «Машук».

«Он позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в издании представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события», — приводит его слова сайт университета.

Ректор уточнил, что в обновленные учебники будут добавлены ссылки для изучения дополнительных фактов и архивных материалов.

«Сегодня мы пытаемся преодолеть разрыв в понимании исторических процессов, провести параллели между тем, что происходило в России и зарубежных странах в разные исторические эпохи. Я считаю большим достижением появление и внедрение в учебный процесс такого подхода», — добавил Торкунов.

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Ранее 19 апреля глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о создании единого расписания уроков для всех школ России с 1 сентября. В частности, будет регулироваться количество занятий в день, контрольных и самостоятельных работ. По словам министра, такая мера позволит контролировать степень нагрузки как на учителей, так и на учеников.

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