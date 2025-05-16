Более 1,6 тыс. жителей Приангарья пострадали от клещей за неделю
В медучреждения Иркутской области в связи с присасыванием клещей за неделю обратились 1645 жителей региона. Об этом региональное управление Роспотребнадзора сообщает в своем Telegram-канале в пятницу, 16 мая.
Всего с начала эпидсезона зафиксировано 4016 случаев присасывания клещей. Восемь человек заболели клещевым боррелиозом, три — риккетсиозом, один — энцефалитом.
По данным ведомства, активность клещей фиксируется на большей части региона. В скверах, парках, на территориях школ, больниц и других учреждений проводится акарицидная обработка, пишет ИА IrkutskMedia.
По данным на 16 мая, площадь обработки уже превысила 800 га. Работы в общественных местах продолжаются.
В марте врач-инфекционист Владимир Неронов рассказал «Известиям» об опасных последствиях клещевого энцефалита. В частности, по его словам, он может привести к инвалидности.