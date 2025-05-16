На Украине возбудили дело в отношении тренирующего ФК «Зенит» экс-капитана сборной

На Украине возбудили в отношении бывшего капитана сборной страны по футболу, помощника главного тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука уголовное дело за якобы финансовую помощь Вооруженным силам России (ВС РФ). Об этом 16 мая сообщается в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

Уголовное дело связано с товарищеским матчем «Зенита» против алма-атинского «Кайрата» в сентябре 2024 года. После матча российский клуб выставил на аукцион футболки с автографами участников игры. Вырученные средства были направлены на помощь пострадавшим в Курской области. Футболка с росписью Тимощука была продана за 700 тыс. рублей.

В украинском ведомстве указали, что досудебное разбирательство по делу Тимощука проводится Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее, 25 февраля, Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому автору и исполнителю SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Уточняется, что украинские власти обвиняют его в публичном одобрении специальной военной операции, в том числе с помощью выступлений на концертах в поддержку России.