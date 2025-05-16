Генерал-майор авиации, заслуженный летчик РФ Владимир Попов объяснил, почему на Украине растет число потерь истребителей F-16, поставленных Западом.

В беседе с aif.ru в пятницу, 16 мая, Попов рассказал, что, в частности, на Украине растут потери этих истребителей из-за сложностей в системе управления самолетом, с которыми не могут справиться украинские летчики.

«F-16 всё еще является загадкой для ВСУ и не очень подчиняется им в системе управления, так как у него есть особенности управления. Штурвал управления у него расположен на правом борту (обычно он располагается посередине. — Ред.), что становится камнем преткновения для физиологии человека, мы же симметричны. А это противоречие здесь может играть значительную роль, вести к задержке в принятии решения», — пояснил летчик.

По его словам, также нескольких месяцев недостаточно для того, чтобы обучиться пилотированию этого истребителя. На это требуется полтора-два года. Также генерал-майор указал на то, что все команды об отказе или просто предупреждение на борту подаются речевым информатором на английском языке. Происходит языковой барьер, мозгу требуется время на перевод, и только затем можно принять решение. Это значительно тормозит работоспособность летчика.

Ранее в этот день глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с сайтом kp.ru заявил, что каждый упавший американский самолет на Украине — это «удар под дых» корпорации Lockheed Martin

Военно-воздушные силы Украины 16 мая признали, что потеряли еще один истребитель F-16. Пилот успешно катапультировался, сообщает RT. Его нашли и эвакуировали. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное. Как пишет НСН, истребитель выполнял боевые задачи, когда на борту возникла внештатная ситуация.

Для установления обстоятельств уже назначена специальная комиссия.

12 апреля пресс-служба украинских ВВС признала гибель пилота Павла Иванова на истребителе F-16, отмечает ИА Регнум. 13 апреля российские силы противовоздушной обороны сбили еще один истребитель F-16 украинских войск.