Вокруг оси: куда будут двигаться нефтяные котировки в ближайшие недели

Мировой фондовый рынок мгновенно отреагировал на новостной фон. Стабилизация торговых отношений Пекина и Вашингтона оказала моментальное воздействие на графики котировок черного золота. О факторах падения и роста цен на нефть читайте в материале «Известий».

Новости из Штатов

Внешняя политика стран определяет динамику роста и падения цен. Зачастую изменения происходят стремительно.

США и Китай договорились об отсрочке введения взаимных заградительных пошлин — и цены на нефть подросли. Пока влияние этого фактора превалирует, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

В то же время появились сообщения о вероятной ядерной сделке между США и Ираном, что предполагает ослабление санкционного давления. Из-за ожидания увеличения мирового предложения за счет иранских энергоносителей график цены движется вниз.

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Между тем управление энергетической информации США (EIA) отчиталось об увеличении запасов нефти на 3,5 млн баррелей. Новость вызвала закономерное снижение цен. Нефть марки Brent потеряла 3,1%, WTI — 3,2%.

Внешнеполитические маневры Соединенных Штатов Америки оказывают зачастую определяющее влияние на нефтяной рынок, отмечает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Пока цены на нефть удерживают от роста сигналы от Федрезерва о том, что в смягчении монетарной политики США произойдет пауза, которая продлится некоторое время. Высока вероятность сохранения ставки в текущем диапазоне 4,25–4,5%. В ином случае очередное смягчение вызвало бы рост спроса на нефть и, как следствие, повышение цен, — говорит она.

Внешнеполитические факторы

Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, ситуация вокруг иранской ядерной сделки, тарифные войны и решения ОПЕК+ — вот что будет определять нефтяные котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе , утверждает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

По его мнению, переговорный процесс между Россией и Украиной в случае отсутствия урегулирования спровоцирует США и ЕС на новые рестрикции в отношении России. Уже готов 17-й пакет европейских санкций, которые затрагивают главным образом «теневой флот». Однако эта ситуация, как ни странно, позитивно скажется на нефтяном рынке.

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— Аналогичная ситуация наблюдалась в январе текущего года, — напоминает эксперт. — Тогда уходящая администрация Байдена приняла очередной санкционный пакет в отношении России, что подняло котировки нефти выше $80.

В целом, как отмечает Дудченко, ситуация вокруг украинского кризиса пока что меньше влияет на рынок энергоносителей, чем события на Ближнем Востоке.

Фактор российско-украинских переговоров практически отыгран на рынке, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Если еще месяц назад новости о возобновлении переговорного процесса будоражили нефтяной и валютный рынки, то теперь участники рынка более сдержанны и ожидают реальных решений, закрепленных на бумаге подписями, — говорит собеседница «Известий».

Казна не пострадает

При снижении цен на нефть на 10% для российского бюджета серьезных рисков нет , уверен завлабораторией исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований Президентской академии Илья Соколов.

— Разумеется, другое дело — падение на 30%. Но даже в этом случае главное не глубина падения в моменте, а скорость восстановления цены. Если на 1–2 месяца цены на нефть снизятся даже на 30–50%, но потом произойдет быстрое восстановление, то для бюджета это некритично, — отмечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С ним солидарен Николай Дудченко.

— В России продолжает действовать бюджетное правило. Если цена опускается ниже цены отсечки, Минфин расходует средства из Фонда национального благосостояния. Также внесены правки в план бюджета — стоимость нефти снижена с $69,7 до $56 на текущий год. Соответственно, нефтегазовые доходы в настоящее время планируются на уровне 8,3 трлн рублей (ранее 10,9 трлн рублей) , — указывает эксперт.

Он напомнил, что план по бюджетному дефициту расширен до 3,8 трлн рублей. Таким образом, недобор доходов бюджета от экспорта энергоносителей будет частично компенсирован ненефтегазовыми доходами.

Прогнозы

В мае цена на нефть марки Brent с большой долей вероятности продолжит оставаться в диапазоне $60–70 за баррель , предполагает Николай Дудченко.

— Относительно трехмесячной перспективы мы настроены умеренно оптимистично и не исключаем возможности движения цены выше отметки $70, — прогнозирует он.

США продуктивно работают над созданием условий для падения цен на нефть и такой фактор, как расширение потенциального предложения, окажет долгосрочное влияние на рынок, комментирует Ольга Орлова. Она ожидает закрепления нефтяных котировок на уровне $55–60.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ее прогноз разделяет и Екатерина Косарева.

— Удержание цен на уровне ниже $60 уже благоприятно сказывается на экспорте нефти из России. Звучит парадоксально, но при таком раскладе официальное фрахтование греческих судов с европейской страховкой автоматически снижает издержки на применение «теневого флота» (суда которого периодически пополняют американский санкционный SDN-список) и открывает доступ к любому порту мира, а значит, благоприятно сказывается на выручке российских нефтяных компаний, — указывает аналитик.

Она отмечает, что поддержать нефтяной сектор в плане экспортной выручки вполне по силам ненефтяному: российская продукция, в частности сельскохозяйственная, свободна от санкций и пользуется огромным спросом во всем мире, а это — огромный потенциал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Косаревой, для нефтяных компаний США долговременное удержание на таких уровнях означает работу на грани выживания.

— Добыча сланцевой нефти — дорогой и высокотехнологичный процесс. Если в какой-то момент поддержки федеральных властей окажется недостаточным для ведения полноценной деятельности, не исключено повторение сценария 2020–2021 годов, когда одна за другой начали банкротиться нефтяные малые и средние компании, — резюмирует она.