Вокруг оси: куда будут двигаться нефтяные котировки в ближайшие недели
Мировой фондовый рынок мгновенно отреагировал на новостной фон. Стабилизация торговых отношений Пекина и Вашингтона оказала моментальное воздействие на графики котировок черного золота. О факторах падения и роста цен на нефть читайте в материале «Известий».
Новости из Штатов
Внешняя политика стран определяет динамику роста и падения цен. Зачастую изменения происходят стремительно.
США и Китай договорились об отсрочке введения взаимных заградительных пошлин — и цены на нефть подросли. Пока влияние этого фактора превалирует, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
В то же время появились сообщения о вероятной ядерной сделке между США и Ираном, что предполагает ослабление санкционного давления. Из-за ожидания увеличения мирового предложения за счет иранских энергоносителей график цены движется вниз.
Между тем управление энергетической информации США (EIA) отчиталось об увеличении запасов нефти на 3,5 млн баррелей. Новость вызвала закономерное снижение цен. Нефть марки Brent потеряла 3,1%, WTI — 3,2%.
Внешнеполитические маневры Соединенных Штатов Америки оказывают зачастую определяющее влияние на нефтяной рынок, отмечает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.
— Пока цены на нефть удерживают от роста сигналы от Федрезерва о том, что в смягчении монетарной политики США произойдет пауза, которая продлится некоторое время. Высока вероятность сохранения ставки в текущем диапазоне 4,25–4,5%. В ином случае очередное смягчение вызвало бы рост спроса на нефть и, как следствие, повышение цен, — говорит она.
Внешнеполитические факторы
Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, ситуация вокруг иранской ядерной сделки, тарифные войны и решения ОПЕК+ — вот что будет определять нефтяные котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, утверждает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
По его мнению, переговорный процесс между Россией и Украиной в случае отсутствия урегулирования спровоцирует США и ЕС на новые рестрикции в отношении России. Уже готов 17-й пакет европейских санкций, которые затрагивают главным образом «теневой флот». Однако эта ситуация, как ни странно, позитивно скажется на нефтяном рынке.
— Аналогичная ситуация наблюдалась в январе текущего года, — напоминает эксперт. — Тогда уходящая администрация Байдена приняла очередной санкционный пакет в отношении России, что подняло котировки нефти выше $80.
В целом, как отмечает Дудченко, ситуация вокруг украинского кризиса пока что меньше влияет на рынок энергоносителей, чем события на Ближнем Востоке.
Фактор российско-украинских переговоров практически отыгран на рынке, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Если еще месяц назад новости о возобновлении переговорного процесса будоражили нефтяной и валютный рынки, то теперь участники рынка более сдержанны и ожидают реальных решений, закрепленных на бумаге подписями, — говорит собеседница «Известий».
Казна не пострадает
При снижении цен на нефть на 10% для российского бюджета серьезных рисков нет, уверен завлабораторией исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований Президентской академии Илья Соколов.
— Разумеется, другое дело — падение на 30%. Но даже в этом случае главное не глубина падения в моменте, а скорость восстановления цены. Если на 1–2 месяца цены на нефть снизятся даже на 30–50%, но потом произойдет быстрое восстановление, то для бюджета это некритично, — отмечает он.
С ним солидарен Николай Дудченко.
— В России продолжает действовать бюджетное правило. Если цена опускается ниже цены отсечки, Минфин расходует средства из Фонда национального благосостояния. Также внесены правки в план бюджета — стоимость нефти снижена с $69,7 до $56 на текущий год. Соответственно, нефтегазовые доходы в настоящее время планируются на уровне 8,3 трлн рублей (ранее 10,9 трлн рублей), — указывает эксперт.
Он напомнил, что план по бюджетному дефициту расширен до 3,8 трлн рублей. Таким образом, недобор доходов бюджета от экспорта энергоносителей будет частично компенсирован ненефтегазовыми доходами.
Прогнозы
В мае цена на нефть марки Brent с большой долей вероятности продолжит оставаться в диапазоне $60–70 за баррель, предполагает Николай Дудченко.
— Относительно трехмесячной перспективы мы настроены умеренно оптимистично и не исключаем возможности движения цены выше отметки $70, — прогнозирует он.
США продуктивно работают над созданием условий для падения цен на нефть и такой фактор, как расширение потенциального предложения, окажет долгосрочное влияние на рынок, комментирует Ольга Орлова. Она ожидает закрепления нефтяных котировок на уровне $55–60.
Ее прогноз разделяет и Екатерина Косарева.
— Удержание цен на уровне ниже $60 уже благоприятно сказывается на экспорте нефти из России. Звучит парадоксально, но при таком раскладе официальное фрахтование греческих судов с европейской страховкой автоматически снижает издержки на применение «теневого флота» (суда которого периодически пополняют американский санкционный SDN-список) и открывает доступ к любому порту мира, а значит, благоприятно сказывается на выручке российских нефтяных компаний, — указывает аналитик.
Она отмечает, что поддержать нефтяной сектор в плане экспортной выручки вполне по силам ненефтяному: российская продукция, в частности сельскохозяйственная, свободна от санкций и пользуется огромным спросом во всем мире, а это — огромный потенциал.
По словам Косаревой, для нефтяных компаний США долговременное удержание на таких уровнях означает работу на грани выживания.
— Добыча сланцевой нефти — дорогой и высокотехнологичный процесс. Если в какой-то момент поддержки федеральных властей окажется недостаточным для ведения полноценной деятельности, не исключено повторение сценария 2020–2021 годов, когда одна за другой начали банкротиться нефтяные малые и средние компании, — резюмирует она.