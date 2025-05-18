Индо-пакистанский гамбит

Период прекращения огня между Индией и Пакистаном завершается 18 мая. Возобновятся ли после этого боестолкновения, сказать трудно. С уверенностью можно констатировать лишь одно: военно-морские силы и армии обеих стран находятся в повышенной боевой готовности.

О сухопутном и ядерном потенциале Индии и Пакистана было много сказано, а вот их военно-морская составляющая осталась в тени. Этот пробел надо восполнить, тем более что обе страны обладают на море значительными боеспособными силами.

Военно-морские силы этих государств появились после раздела Британской Индии в августе 1947 года на Индию и Пакистан. Первой досталась большая часть кораблей бывших английских Королевских военно-морских сил в этом регионе. Но кое-что из кораблей и личного состава перепало Пакистану.

Долгое время основными боевыми надводными единицами ВМС Пакистана были бывшие английские корабли. В частности, легкий крейсер, эсминцы и фрегаты. Последними полученными от Англии кораблями стали фрегаты типа «Амазон», шесть единиц которых были получены Пакистаном в начале 1990-х годов. Сейчас они списаны. Также Пакистан получал корабли от ВМС США. В настоящее время в составе флота есть фрегат типа «Оливер Х. Перри» с названием «Аламгир».

Но в начала XXI века Пакистан переориентировал строительство своих ВМС на сотрудничество сперва с Китаем, а затем и с Турцией. Результатом сотрудничества с КНР стало пополнение флота фрегатами типа 054A/P «Тугрил» — четыре таких боевых единицы вошли в состав флота в 2022–2023 годах.

Эти корабли длиной 134 м и водоизмещением 4200 т несут на борту разнообразное ракетное оружие, включающие противокорабельные ракеты типа YJ-12 и зенитные ракеты типа HQ-16, а также противолодочное вооружение. В настоящее время Пакистан разрабатывает противокорабельную/наземную баллистическую ракету P282, которая может быть размещена на борту этих фрегатов.

Кроме того, от КНР были получены четыре фрегата «Зульфикар» проекта F-22P. Последний из них был построен на военно-морской верфи в Карачи. Власти Пакистана пытаются развивать собственное военное кораблестроение.

Также в составе флота есть ряд корветов и патрульных кораблей постройки Турции и голландско-румынской кооперации. В настоящее время Турция ведет разработку и готовится к строительству четырех фрегатов типа «Джинна».

Пакистан не строит могучего флота. Задачи его ВМС — оборона своих берегов, поддержка армии в борьбе с террористическим группировками, обеспечение судоходства в Аравийском море и ведение боевых действий с основным своим противником — Индией.

Причем упор делается на развитие подводных сил. Еще в 2012 году Пакистан объявил о планах строительства своей атомной подводной лодки с возможной поставкой в состав флота в районе 2028 года. Но с тех пор никаких новостей по проекту не появилось. Что, впрочем, и неудивительно: атомная подводная лодка — один из сложнейших военных объектов. Даже такая небедная страна, как Бразилия, никак не может достроить свою первую АПЛ.

По слухам, имелись планы и покупки АПЛ у Китая в 1990-х годах, однако по уровню шумности они не устроили пакистанских моряков.

В 1990-х годах во Франции были заказаны три подводные лодки проекта «Агоста-90B». Головная была построена по Франции, а остальные две на местных верфях. Первые две из них прошли модернизацию в Турции с оснащением воздухонезависимой энергетической установкой. Имеются и две более старых подводных лодки «Агоста-70».

В 2015 году Пакистан и КНР договорились о строительстве восьми неатомных подводных лодок типа «Хангор». Половина серии строится в Китае, другая — в Пакистане. Подводные лодки класса «Хангор» являются экспортным вариантом китайских дизель-электрических субмарин третьего поколения Тип-039A/041 «Юань». В настоящее время два первые лодки находятся в достройке на плаву. Лодки имеют на вооружение крылатые и противокорабельные ракеты, а также тяжелые торпеды.

Моряки Пакистана показали себя умелыми бойцами в ходе Индо-Пакистанской войны 1971 года. В ходе боев 9 декабря 1971 года субмарина «Хангор» потопила противолодочный корабль английского производства «Кукри», что стало первой победой субмарины после окончания Второй мировой войны.

С другой стороны, тогда была потеряна подлодка «Гази» — скорее всего, в результате воздействия противолодочных сил индусов.

В целом ВМС Пакистана представляют собой относительно молодой по возрасту кораблей и подводных лодок динамично развивающийся флот. Учитывая, что Пакистан является ядерным государством, не исключено, что на вооружении ВМС есть и ракеты с ядерными боеголовками самостоятельной разработки.

Индия имеет большие амбиции и таких соседей, как КНР и Пакистан, с которыми есть серьезные территориальные споры. И развитие своих ВМС для этой страны играет очень большую роль. Вдобавок индусы — это мореходы с большим опытом и хорошие бойцы. Так, 11 ноября 1942 года индийский тральщик «Бенгал» и голландский танкер «Ондина» отбились от двух японских вспомогательных крейсеров, потопив один из них, что заставило японцев вообще прекратить такие рейды.

Храбро и умело индусы сражались и в войну 1971 года, нанеся несколько ударов по порту Карачи и потопив ряд боевых кораблей Пакистана.

Понимая, что тот флот, который им нужен, без авианосцев не обойдется, индийские адмиралы предприняли усилия в этом направлении. Так, в 1951 году состав ВМС пополнил бывший недостроенный английский авианосец «Викрант», а в 1987-м — также бывший английский корабль, получивший в Индии имя «Вираат».

В начале ХХI века это уже были порядком устаревшие корабли, и им на замену из России в 2013 году был получен авианосец «Викрамадитья». В советском и российских флотах это был авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». Попутно Индия купила у России большую партию корабельных истребителей Миг-29К.

В 2022 году в состав флота вошел и авианосец уже своей постройки, хотя и с российским участием, — «Викрант». Вообще Советский Союз и Россия сыграли очень важную роль в развитии индийских ВМС. Так, с 1970-х годов Индия закупала в СССР подводные лодки и эсминцы, а также другие корабли и противолодочные самолеты.

С 2003 года ВМС Индии пополняются фрегатами проекта 11356 типа «Талвар». Восемь было построено в России, еще два строятся в Индии. На его основе индусы разработали фрегат типа «Шивалик» (в серии — пять кораблей).

Среди эсминцев сохраняются три корабля советской постройки проекта 61МЭ. Они перевооружены на ракеты «Брамос» — это российско-индийский проект создания универсальной крылатой ракеты на базе ракеты «Яхонт».

Но основу надводных сил ВМС Индии составляют эсминцы типа «Дели» и его развитие. Этот тип представляет собой доработанный в Индии советский проект 11000. Всего в ВМС Индии есть 10 таких кораблей, на вооружении которых в числе прочего находятся и ракеты «Брамос».

В истории было только два случая передачи такой чувствительной военной технологии, как атомная подводная лодка, от одной страны другой. И оба эти случая связаны с Россией и Индией.

В советское время индусам была передана лодка К-43, получившая название «Чакра». В 2022 году раньше срока окончания аренды была возращена России атомная подлодка «Чакра-II». Мы эту лодку проекта 971 одолжили Индии в 2012 году.

Сейчас Индия сама ведет строительство АПЛ с ракетами на борту типа «Арихант». Уже в строю три таких лодки длиной 111 м и водоизмещением в 6000 т. Они могут нести на борту ракеты двух типов (К-15 «Сагарика» или К-4) с дальностью стрельбы от 750 до 3500 км. Это позволяет как держать под прицелом территорию Пакистана, так и доставать до Китая.

Командование ВМФ Индии рассматривает дальнейшее создание своих атомных подводных сил как основное направление развития флота. Также в составе ВМС Индии имеется много боевых кораблей поддержки.

В целом Индия имеет достаточно мощный и современный флот, входящий в десятку флотов мира. Страна активно развивает собственные возможности в военном кораблестроении, свидетельством чего является включение в состав своего флота как авианосца, так и атомных подлодок собственной постройки.

Как видим, стороны имеют достаточно внушительные силы. За последние годы между Индией и Пакистаном произошел ряд конфликтов. Но со времен войны 1971 года ВМС этих стран в бои между собой не вступали. Судя по сообщениям СМИ, в текущем конфликте корабли Индии осуществляли запуски крылатых ракет по объектам на территории Пакистана 9 мая, подробности ударов пока неизвестны. Об использовании ВМС Пакистана данных нет.

Если текущий конфликт будет расширяться, то мы можем стать, свидетелями новых морских боев. Учитывая, что моряки обеих стран достаточно хорошо подготовлены и лично храбры, а в их руках много современных кораблей, результат непредсказуем. Хочется надеяться, что конфликт затухнет, как это не раз бывало, и мы не увидим масштабных морских баталий.

Автор — военный эксперт

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