Израиль атаковал портовую инфраструктуру на западе Йемена

Израильские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре в йеменской провинции Ходейда. Об этом 16 мая сообщил местный канал Al Masirah.

По данным телеканала, «израильская агрессия направлена против порта Салиф» в мухафазе Ходейда на берегу Красного моря.

Саудовский вещатель Al Hadath, в свою очередь, сообщил Израиль нанес более 10 раз авиаудары по объектам портовой инфраструктуры на западе Йемена.

Данные о нападении позднее подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В Telegram-канале ЦАХАЛ указывается, что целями израильских военных стали порты Ходейда и Салиф.

Днем ранее сообщалось, что хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли четвертый ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Кроме того, сторонники движения заявили о расширении военных действий для принуждения Тель-Авива к прекращению блокады сектора Газа.