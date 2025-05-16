СМИ сообщили об отставке обвиняемого в сексуальных домогательствах прокурора МУС

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан временно покинул свой пост на фоне завершающего этапа расследования, проводимого ООН по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом 16 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Хан временно ушел в отставку, поскольку расследование, проводимое следователями ООН по предполагаемым сексуальным домогательствам с его стороны, близится к завершению», — написано в материале.

По данным агентства, в пятницу, 16 мая, ожидается официальное заявление о том, что Хан уходит в административный отпуск. Офис прокурора пока не прокомментировал ситуацию.

«Хан на прошлой неделе беседовал со следователями ООН, что, как полагают, «стало последним интервью» в рамках внешнего расследования обвинений», — дополнили в агентстве.

10 ноября прошлого года сообщалось, что в отношении Хана начнут внешнее расследование в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Тогда его просили покинуть должность на время разбирательств. Однако 12 ноября 2024 года Хан отказался уходить в отставку, поприветствовав при этом возможность принять участие в расследовании.