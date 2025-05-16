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В Одессе фрагмент памятника Екатерине II закрасили в цвета флага России

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Фото: AP Photo/Libkos
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В Одессе неизвестные раскрасили барельеф на постаменте демонтированного памятника российской императрице Екатерине II в цвета российского флага. Об этом 16 мая сообщает украинское издание «Правда ТУТ NEWS».

«Одесский постамент, где раньше была Екатерина II, раскрасили в цвета российского флага», — указано на сайте издания.

В Одесском районном управлении полиции сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на Европейской площади и причастных к этому личностей.

«Правовая квалификация ему будет предоставлена ​​после выяснения всех обстоятельств», — говорится на портале ведомства.

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В октябре прошлого года в Одессе женщина попыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II. Сообщалось, что некоторые очевидцы были возмущены этими действиями и помешали ей, после чего она была задержана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ее поступок, назвал его очень смелым.

Памятник Екатерине II городские власти демонтировали в декабре 2022 года. После сноса на его месте остался пустой массивный постамент. С него удалили все надписи и декоративные элементы.

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