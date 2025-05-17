К акции «Ночь в музее» появились аудиогиды по шести музеям Москвы
В ночь на 18 мая в Москве пройдет акция «Ночь в музее». В этом году гости выставок смогут не просто осмотреть экспонаты, а погрузиться в прошлое и историю с помощью технологий. Шесть ведущих музеев столицы подготовили специальные аудиогиды, которые позволят посетителям по-новому взглянуть на экспозиции. Об этом 17 мая «Известиям» рассказал директор по маркетингу музыкального сервиса «Звук» Сергей Глебашев.
Особенностью проекта стало участие популярного поп-гранж-дуэта UBEL, чьи голоса озвучили экскурсионные материалы. Брат и сестра Егор и Варвара Убель привнесли в аудиогиды свою творческую энергетику, создав особую атмосферу таинственности. Музыкальное сопровождение для проекта разработал искусственный интеллект GigaChat от «Сбера».
«Мы в «Звуке» уверены, что визуальное искусство всегда стоит дополнять аудиосопровождением. Это делает опыт взаимодействия с культурой ярче и дарит больше эмоций», — поделился Глебашев.
Среди участников проекта — Музей космонавтики, Музей обороны Москвы, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей М. Булгакова, Музей А.Н. Скрябина и площадка Музея-мастерской Зураба Церетели. Посетители узнают малоизвестные факты: например, что Аннушка из «Мастера и Маргариты» была реальной соседкой Булгакова, или какие имена первоначально носили собаки-космонавты Белка и Стрелка.
Для юных посетителей подготовлена отдельная версия аудиогида, озвученная голосом знаменитого Кота Матроскина из «Простоквашино».
Глебашев уточнил, что получить доступ к аудиоэкскурсиям можно бесплатно по QR-коду при входе в музеи-участники.
Ранее, 17 мая, экскурсовод, москвовед Андрей Клюев рассказал «Известиям» о правилах посещения музеев. Он напомнил, что картины категорически нельзя трогать руками. Живопись создана для визуального восприятия — даже легкие прикосновения могут со временем повредить красочный слой.