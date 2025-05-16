Внучка экс-мэра Самары Тархова пожаловалась на нехватку денег и плохое содержание

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, обвиняемая в его убийстве, рассказывала о плохом финансовом положении своим знакомым в Грузии. Об этом 16 мая сообщил источник «Известий».

Ранее в этот день Следственный комитет РФ сообщил, что заочно предъявил обвинения уроженке Самарской области Светлане Метревели, а также ее племяннику Дмитрию Метревели в пособничестве в убийстве Тархова. Отмечается, что Светлана, находясь за пределами РФ, давала Бельской советы и указания, а Дмитрий помогал ей на месте. Оба объявлены в международный розыск.

По данным источника, Метревели — знакомые Бельской из Грузии, с которыми ее свела подруга. Внучка Тархова неоднократно ездила в соседнюю страну и жила у них.

«Жаловалась, что ей на жизнь денег не хватает, а родственники ее плохо содержат, хотела на них как-то нажать», — отметил источник.

Об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля. По данным следствия, они погибли примерно за месяц до обнаружения тел. Последний раз их зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде дома. После этого супругов никто не видел, хотя от их имени продолжали поступать сообщения. Знакомые семьи обратились в полицию с заявлением об исчезновении пары.

По подозрению в двойном убийстве арестовали внучку экс-мэра Екатерину. По информации следствия, она в течение месяца рассылала SMS-сообщения с телефонов Тархова и его жены. Также она начала продавать имущество бабушки и дедушки по поддельным документам. По данным источника «Известий», Екатерина утверждала, что Тархов и его жена уехали из страны.

28 февраля девушка дала признательные показания. Она пояснила, что отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом, а затем заморозила тела в азоте, после чего их расчленил сообщник. Останки Тарховых были раскиданы по мусорным контейнерам. Мужчина успел покинуть Самарскую область.