СК заочно предъявил обвинение еще двум фигурантам дела об убийстве экс-мэра Самары

Светлане Метревели и ее племяннику Дмитрию заочно предъявили обвинения по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Предъявлено заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области Метревели Светлане в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору. <...> Также обвинение предъявлено ее 25-летнему племяннику Метревели Дмитрию», — написали в Telegram-канале ведомства.

По словам СК, в настоящее время обвиняемые проживают за пределам территории РФ, они объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Светлана Метревели из-за рубежа оказывала содействие в совершении убийства мэра и его супруги советами и указаниями, а ее племянник и внучка потерпевших, сговорившись, отравили пару, а затем заморозили при помощи азота, расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Внучка потерпевших по итогам психолого-психиатрической экспертизы признана вменяемой.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля. По данным следствия, они погибли примерно за месяц до обнаружения тел. Последний раз их зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде дома. После этого супругов никто не видел, хотя от их имени продолжали поступать сообщения. Знакомые семьи обратились в полицию с заявлением об исчезновении пары.

По подозрению в двойном убийстве арестовали внучку экс-мэра Екатерину. По информации следствия, она в течение месяца рассылала СМС-сообщения с телефонов Тархова и его жены. Также она начала продавать имущество бабушки и дедушки по поддельным документам. По данным источника «Известий», Екатерина утверждала, что Тархов и его жена уехали из страны.

Позднее были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых Екатерина выносит бочку из его квартиры. По одной из версий, внучка расчленила бабушку и дедушку и постепенно выносила фрагменты тел из дома, увозя их на такси. При этом в Следственном комитете (СК) России сообщили, что женщина приобретала предметы для сокрытия убийства своего дедушки, среди них — канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

28 февраля девушка дала признательные показания. Она пояснила, что отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом, а затем заморозила тела в азоте, после чего их расчленил сообщник. Останки Тарховых были раскиданы по мусорным контейнерам. Мужчина успел покинуть Самарскую область, его объявили в розыск.