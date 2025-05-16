Разработчики раскрыли детали проекта «Смутное время: Казачий Круг»
Студия «Сайберия Нова», разработчик игры «Смута», при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Всероссийского казачьего общества готовит к выпуску образовательный проект «Смутное время: Казачий круг». Об этом заявил продюсер студии «Сайберия Нова» Андрей Белов в эксклюзивном стриме на канале видеоблогера «Комнатный рыцарь».
Новое учебное приложение, представленное в игровом формате, позволит раскрыть роль казачества в истории России и подготовить игроков к выходу новой игры «Земский собор».
«Мы считаем важным подробно раскрыть роль казачества, чтобы подготовить игроков и дать им больше предварительной исторической информации перед релизом «Земского собора», — подчеркнул Белов.
Как он объяснил, интерактивность и доступность компьютерных проектов делают обучение более эффективным, позволяя каждому игроку выбирать свой темп и уровень сложности.
«Компьютерные проекты позволяют представить информацию в наглядной и динамичной форме, что делает процесс обучения более увлекательным и доступным для всех учащихся. Когда игроки взаимодействуют с миром, объектами, с которыми они уже взаимодействовали в чисто игровых задачах, они воспринимают историю, связанную с этими объектами, событиями уже как нечто близкое, понятное и интересное», — подчеркнул продюсер.
В то же время в студии рассказали, что боевая система в «Земском соборе» была переработана с акцентом на хитрость и скрытность, в отличие от прямолинейного стиля Юрия Милославского в «Смуте». В продолжении игры будут добавлены детективные механики для раскрытия интриг и тайн эпохи. Разработчики поменяли подход к диалогам игровых и второстепенных персонажей: они стали динамичнее, а окружение — еще более интерактивным.
Ранее, 21 февраля, рассказали, что главным действующим лицом «Земского собора» стал казак Кирша. Он друг и соратник персонажа «Смуты» Юрия Милославского. Игра повествует о значимых исторических событиях конца Смутного времени и роли, которую в этих событиях сыграли казаки. Повествование начинается с момента окончания основного сюжета игры «Смута» и затрагивает период проведения Земского собора 1613 года. Кирша оказывается невольно втянут в политическое противостояние между фракциями, желающими посадить на русский престол своего кандидата.