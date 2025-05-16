В Кузбассе организовали доследственную проверку после отключения электричества

В Кемеровской области по факту отключения электроэнергии в нескольких шахтах и населенных пунктах проводится доследственная проверка. Об этом 16 мая сообщает следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

«По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что на данный момент следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Кроме того, Минэнерго РФ в Telegram-канале сообщило, что держит на контроле ситуацию с восстановлением работы шахт в Кузбассе. Там добавили, что населенные пункты были переведены на резервную линию. Также электроснабжение всех горнодобывающих предприятий восстановлено.

О том, что в Кемеровской области отключили электроэнергию в нескольких шахтах и населенных пунктах, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что из-за отключения двух питающих воздушных линий электропередачи без света остались почти 30 тыс. человек.