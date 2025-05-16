Три населенных пункта в Кузбассе остались без света из-за аварии на подстанции
Населенные пункты Полысаево, Никитинский и Мыски Кемеровской области (Кузбасс) остались без света из-за отсутствия напряжения на подстанции. Об этом 16 мая сообщили региональные власти ТАСС.
Отмечается, что из-за отключения двух питающих воздушных линий электропередачи без света остались почти 30 тыс. человек.
Исполняющий обязанности министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак доложил губернатору Илье Середюку о ситуации с отключением электроэнергии, указано в Telegram-канале главы региона. Уточняется, что из-за аварии в настоящий момент проводится эвакуация из трех шахт, люди выходят на поверхность по запасным выходам.
«В результате оказались обесточены семь шахт. <...> Происходит эвакуация людей на поверхность, пострадавших нет. На месте работают 18 специалистов и пять единиц техники», — дополнили в пресс-службе МЧС РФ по Кемеровской области.
В апреле министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин сообщил, что из-за технологических нарушений в сетях без электроснабжения остались больше 12 тыс. человек. Прокуратура региона начала проверку по факту отключения света в Ялте и соседних населенных пунктах.