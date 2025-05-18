В России выросло число ипотечных сделок

Число ипотечных сделок по итогам апреля 2025 года выросло на 30% по сравнению с мартом, сообщили «Известиям» 18 мая в аналитическом центре платформы М2. Роскадастр подтверждает положительную динамику, зафиксировав рост в 13%. При этом каждая четвертая сделка на рынке жилья в апреле была ипотечной.

По словам экспертов, это объясняется сезонным оживлением на рынке недвижимости. Кроме того, положительный эффект оказало расширение семейной ипотеки в регионах.

Однако в сравнении с аналогичным периодом 2024-го количество ипотечных сделок на рынке, по данным Роскадастра, сократилось на 37%. Среди причин годового падения отмечают отмену общедоступной льготной ипотеки под 8%, ужесточение условий семейной и IT-ипотек, увеличение ключевой ставки и ввод эксроу-счетов для индивидуального жилищного строительства.

В топ-5 регионов по спросу на ипотеку в апреле вошли Москва — 9% ипотечных заявок из всех на платформе М2, Краснодарский край — 6%, Башкортостан, Татарстан и Московская область — по 5%. Санкт-Петербург опустился на шестое место: несмотря на то что за месяц число ипотечных заявок в Северной столице выросло на 36%, в других регионах темп роста показателей был значительно выше.

В сегменте без ипотеки также отмечается стабильный рост. В апреле число сделок со вторичным жильем через М2 выросло на 24%, с новостройками — в 2,2 раза. На рынке в целом более 75% сделок оформлены без привлечения заемных средств. Если говорить о динамике сегмента, то в апреле зарегистрировано на 11% больше сделок, чем в марте, но на 11% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Руководитель департамента аналитики и данных в М2 Дмитрий Смирнов уточнил, что весна — один из самых активных сезонов на рынке недвижимости. Как правило, в этот период люди легче принимают решение о покупке жилья, начинают частное строительство.

«На своей платформе мы видим рост в количестве сделок на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего по итогам апреля в ЕГРН зарегистрировано 390 тыс. сделок с недвижимостью, что на 12% больше, чем месяцем ранее. Но в годовом выражении произошел спад этого показателя на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и корректировки госпрограмм. В М2 число сделок сократилось на 29%, а по стране в целом — на 18% в сравнении с апрелем прошлого года», — добавил он.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что средний чек по ипотеке к 1 апреля вырос до 4,4 млн рублей. Это следует из статистики Центробанка РФ. Лишь с начала года показатель увеличился на 10%. Средний срок жилищных кредитов достиг 310,7 месяца, то есть почти 26 лет.