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Собянин рассказал о мерах поддержки НКО в Москве

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Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин
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В Москве работает около 10 тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), оказывающих помощь нуждающимся. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Всего в столице зарегистрировано свыше 30 тыс. НКО, треть имеет социальную направленность. Организации помогают, в частности, людям с инвалидностью, семьям в трудной ситуации, детям-сиротам, участникам СВО, подчеркнул Собянин.

Мэр напомнил, что с 2002 года в Москве проводится конкурс грантов для социально ориентированных НКО в 12 номинациях. За все время было реализовано более 3,6 тыс. социальных инициатив, которыми воспользовались 10,5 млн человек.

Также Собянин отметил работу благотворительного сервиса на портале mos.ru, который был запущен в 2020 году. Сейчас к нему подключено 100 НКО, москвичи пожертвовали около 214 млн рублей.

Кроме того, в рамках программы «Москва — добрый город», действующей с 2018 года, НКО могут безвозмездно пользоваться городскими помещениями в течение трех лет с возможностью продления договоров. В рамках конкурса грантов этой программы поддержку получили 648 проектов на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Также в столице работает государственный социальный маркетплейс, где представлены изделия, созданные особыми мастерами. Проект объединил 1,5 тыс. человек и почти 50 НКО. Сейчас в каталоге — больше 1,7 тыс. товаров.

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