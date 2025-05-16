Набиуллина отметила готовность компаний РФ к выходу на финансовый рынок

В настоящее время несколько десятков компаний России готовятся к выходу на финансовый рынок, однако ждут его роста. Об этом 16 мая сообщила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Несколько десятков компаний, мы знаем, готовятся к размещениям на рынке, но сейчас выжидают, когда рынок пойдет к росту. Но финансовый и фондовый рынок — это не только рынок акций», — сказала Набиуллина.

Кроме того, она также отметила, что смотрит с оптимизмом на перспективы развития финансового рынка. По ее словам, рост роли капитала сейчас неизбежен, однако он имеет огромный потенциал, поэтому его нужно и дальше раскрывать.

12 мая в пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что пик перегрева российской экономики пройдет в IV квартале 2024 года. Уточнялось, что об этом свидетельствуют уменьшение нынешнего инфляционного давления, постепенное охлаждение внутреннего спроса, а также признаки некоторого снижения напряженности на рынке труда.