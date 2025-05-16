РФ и Малайзия могут запустить прямые рейсы в этом году
Россия и Малайзия могут открыть прямое авиасообщение в 2025 году. Москва и Куала-Лумпур урегулировали проблемные вопросы. В частности, речь шла о гарантиях безопасности бортов из-за западных санкций, сообщает телеканал «Известия». 14 мая президент РФ Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Малайзии. Анвар Ибрагим приехал в Россию с официальным визитом. Главы государств говорили и о расширении туристических связей.
«Главное, что лидеры подтвердили, что всё будем восстанавливать. Малайзийская сторона подтвердила, потому что от них зависело. Был ряд таких вопросов, в том числе и гарантии на незадержание, и по заправке, и так далее. Поэтому сейчас в Минтрансе договорятся о запуске», — рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Прямые рейсы значительно увеличат поток туристов, говорят эксперты. В I квартале 2025 года Малайзию посетили 50 тыс. граждан РФ. Сейчас время в пути с учетом пересадки — около 18 часов. Билеты обходятся примерно в 50–60 тыс. рублей. Россияне могут находиться в Малайзии до 30 дней без визы.
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