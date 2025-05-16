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Петр Врублевский заявил о желании вернуться в Москву

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Объявленный в международный розыск по подозрению в рекламе наркошопа в центре Москвы и организации серии громких заказных поджогов Петр Врублевский, ныне проживающий в Швейцарии, заявил о своей невиновности и о желании вернуться в Россию.

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Некоторые жертвы поджогов считают, что именно он скрывается под псевдонимом «Пианист» и владеет специфическим «бизнесом»: в даркнете принимает заказы на проведение акций запугивания. Однако сам Врублевский в разговоре с «Известиями» отверг такую возможность.

«О «Пианисте» я знаю исключительно из новостей, потому что меня постоянно к нему подвязывают. Я сам «Пианистом» не являюсь», — заявил он.

В Швейцарию Врублевский переехал еще в 2022-м году, за месяц до начала специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что его проживание в другой стране нельзя назвать эмиграцией. По словам Врублевского, единственная причина, по которой он еще не вернулся в Россию, в том, что он объявлен в розыск.

«Я не готов отвечать за дела, которые я не делал. Мне не очень нравится Швейцария. Я обожаю Москву. Всем сердцем. Я вообще патриот своей Родины. Владимир Путин — наш президент. Я его обожаю, честно», — заявил он.

Врублевский поделился, что мечтает вернуться в Москву и снова прогуляться по любимым местам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Если я в чем-то виноват, буду заслуженно сидеть в тюрьме»

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