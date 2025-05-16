«Если я в чем-то виноват, буду заслуженно сидеть в тюрьме»

Его отца — Павла Врублевского — спецслужбы США называли одним из самых опасных российских хакеров. Сам Петр Врублевский объявлен в международный розыск — подозревается в рекламе наркошопа в центре Москвы и организации серии громких заказных поджогов. Некоторые жертвы нападений считают, что именно Врублевский-младший скрывается под псевдонимом «Пианист» и владеет специфическим «бизнесом»: в даркнете принимает заказы на проведение акций запугивания. В 2025 году объектами его атак, среди прочего, стали квартиры артистов-иноагентов — Noize MC и Oxxxymiron. В интервью «Известиям» живущий в Швейцарии Петр Врублевский прокомментировал свою причастность к преступлениям и интересе ЦРУ к делу его отца, которого сейчас судят в Хамовническом суде по обвинению в мошенничестве.

«Я судье не угрожал, мне это не интересно»

— В апреле в СМИ появились сообщения: правоохранители проверяют информацию, что ты угрожал судье Хамовнического суда Марине Сыровой, которая рассматривает дело твоего отца. Ты уже отрицал эти обвинения. Расскажи, в чем, на твой взгляд, подоплека этой истории?

— Ответ достаточно прост: когда один из родственников обвиняемого угрожает судье, судью меняют. Естественно, дело затягивается.

Я судье не угрожал, мне это не интересно. Если бы я хотел это сделать, то делал бы это очень открыто.

Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, обвиняемый в мошенничестве, краже, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей, на заседании в Хамовническом суде Москвы Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Справка «Известий» Павел Врублевский — российский предприниматель, основатель крупной процессинговой компании ChronoPay. В 2013 году был осужден за организацию хакерской атаки на компанию-конкурента — платежный сервис «Ассист», в результате которой случилась, среди прочего, приостановка электронной продажи авиабилетов «Аэрофлота». В 2014-м вышел на свободу по УДО. В 2022 году был арестован и отправлен в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и краже организованной группой.

— Насколько мне известно, угрозы шли от имени человека, известного как «Пианист». Он, среди прочего, стоит за серией резонансных поджогов автомобилей, недвижимости бизнесменов и артистов-иноагентов, таких как Noize MC и Oxxxymiron. В СМИ не раз утверждалось, что «Пианист» — это ты. Объясни, какое ты имеешь отношение к этому «бренду»?

— О «Пианисте» я знаю исключительно из новостей, потому что меня постоянно к нему подвязывают. Я сам «Пианистом» не являюсь.

— Но во время нашего разговора у тебя за спиной — картина со скрипичным ключом, фирменным «автографом», который оставляют нанятые «Пианистом» исполнители на месте поджогов...

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Это мне друзья подарили, как раз смеясь над тем, что СМИ именно меня называют «Пианистом». Я сам с четырех лет играл на фортепиано, два года учился в Центральной музыкальной школе при Московской государственный консерватории. Наверное, поэтому меня и решили связать [с анонимным персонажем из даркнета].

— Но то, что «Пианист» — это ты, утверждают и потерпевшие по делам о поджогах…

— А правоохранительные органы ни разу в жизни не утверждали, что Петр Врублевский является «Пианистом».

— Тогда перейдем непосредственно к твоему уголовному преследованию. Как ты можешь объяснить причину своего отъезда из России?

— Из России я уехал учиться. 3 января 2022 года мы улетели на Мальдивы всей семьей. До этого я поступил в швейцарскую школу, подал документы на визу в Швейцарию. 25 января мы вернулись с Мальдив, и 26 января я сразу же вылетел напрямую в Швейцарию, в город Монтре. То есть примерно за месяц до начала СВО.

— И чем ты сейчас занимаешься в Швейцарии, в эмиграции? Почему не возвращаешься?

Фото: Telegram/Кот в Врублевских Сапогах

— Я бы не называл это эмиграцией. Не возвращаюсь я, потому что нахожусь в розыске. Считаю, это абсолютно нечестно и несправедливо. Я не готов отвечать за дела, которые я не делал.

Мне не очень нравится Швейцария. Я обожаю Москву. Всем сердцем. Я вообще патриот своей Родины. Владимир Путин — наш президент. Я его обожаю, честно.

— Но к тебе не имеет никакого отношения?

— Никакого. Абсолютно. Насчет возвращения на Родину… Я безумно мечтаю вернуться в Москву, погулять по любимым местам, сходить в ресторан «Пушкин», где готовят мою любимую котлету по-пожарски.

«Я регулярно получаю угрозы»

— А в Швейцарии, как устроен твой быт? Он более скромный?

— На данный момент — да. В последнее время я чуть успокоился, сменил службу безопасности. Сузился круг лиц, с которыми я общаюсь. Я более домашний стал.

Фото: Telegram/Кот в Врублевских Сапогах

В Женеве есть бар Arthur's — в нем тусуются все банкиры, трейдеры... Недавно там проходила выставка часов Jaquet Droz. Владелец этого бренда — сын человека, который был четырежды президентом Швейцарии. Мы с ним познакомились.

— Прости, перебью. Ты перемещаешься там с охраной. Чего ты опасаешься?

— Я опасаюсь за жизнь. Я регулярно получаю угрозы на протяжении трех лет.

— С чем эти угрозы связаны? Те, кто их присылает, все-таки считают тебя «Пианистом»?

— Кто-то считает меня «Пианистом», кто-то считает, что я должен платить им за то, что они очень крутые бандиты, кто-то считает, что мой отец должен им денег…

— Давай вернемся к другому делу, в котором тебя тоже обвиняют в России — это реклама наркомаркетплейса, в ходе которого автобус перекрыл движение по мосту напротив дома правительства. Есть свидетели, задержаны участники этой выходки. Они называют именно тебя ее вдохновителем.

Фото: Telegram

— Я об этой акции узнал только из новостей. Утром, в день моего рождения. Он у меня 20 декабря. О том, что я там прохожу обвиняемым, я узнал только через пару месяцев, потому что арестовали моего бывшего друга Даниэля Гасанова. Судя по всему, он и его отец очень хотели спихнуть на кого-то свою вину.

— Насколько ты вообще осведомлен о деятельности в даркнете?

— Я много его (даркнет. — Ред.) изучал в связи с тем, что меня постоянно в этом обвиняли. Я проводил анализ рынка. Мне было интересно, как это работает, почему это работает, почему органы допускают, что это работает…

— И к каким выводам ты пришел? Все-таки ты из семьи IT-бизнесмена, и тебе должно быть более понятно, чем большинству, как это функционирует…

— Я пришел к выводу, что наши правоохранительные органы, к которым я имею огромное уважение, возможно, из-за бюрократии и прочего, просто банально не могут дотянуться до всех тех, кто действительно гадит наркотиками и прочей дрянью.

Фото: РЕН ТВ

— И кого бы ты сейчас назвал наиболее опасными представителями этой преступности в теневом интернете?

— Я бы назвал «Пианиста», конечно же. Он наиболее опасный человек!

— Звучит, как троллинг… А если всерьез?

— Если всерьез, я очень много читал про украинскую организацию «Химпром», напрямую связанную с украинской властью. Я считаю, что это самая опасная организация. По моему личному анализу, она занимает 80% рынка в даркнете на данный момент. И меня, как патриота, это очень сильно беспокоит.

— Ты имеешь в виду русскоязычный даркнет? Ты видишь «Химпром» его главным бенефициаром?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Абсолютно верно. А за «Химпромом» я вижу украинские власти.

«Вся моя техника изъята и официально передана ЦРУ»

— Вопрос про твое задержание в Швейцарии, о котором ходили слухи. Был ли такой факт и что ты можешь об этом рассказать?

— 13 декабря 2024 года меня задержало Федеральное бюро по борьбе с терроризмом и коррупцией по ордеру за подписью генерального прокурора Берна и заместителя федерального министра внутренних дел.

Я встал в своей новогодней пижамке и услышал, как мне выбивают дверь. Я открыл дверь и обнаружил за ней военный спецназ, следователей, оперативников. Формально меня задержали за письма — кто-то писал от моего имени в посольство России о том, что я якобы патриот Украины, Европа предала Украину, и нужно сжечь посольство.

А неформально — меня задержали, чтобы задать вопросы про отца. Меня допрашивали порядка 8 часов. Очень вежливо. Даже дали мне «Твикс», чай. Долго общались на разные темы. Интересовало их больше то, насколько я в действительности имею отношение к деятельности отца.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Какие-то запросы российских правоохранительных органов их интересовали?

— Нет. Они же прекратили [правовое] сотрудничество с Россией.

— Тогда какое им дело до твоего отца?

— США посылали официальный запрос, чтобы провести проверку на мой счет. Соответственно техника, которая была у меня изъята, она официально была передана ЦРУ.

— Давай поговорим об источнике твоих доходов. Ты живешь в Швейцарии, нанимаешь охрану. Откуда ты берешь деньги?

—- Я близко познакомился с местными трейдерами, русскими ребятами, очень приятными взрослыми мужиками. Мы вместе занимаемся зерном. Плюс я сейчас поднимаю процессинговую фирму отца — не ChronoPay. Также у меня есть несколько легальных бизнесов в России, не зарегистрированных на меня по очевидным причинам, но налоги с них платятся. Вот с этого дохода я и живу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— И какие примерно деньги тебе приносит бизнес?

— Я не люблю, знаешь, раскидываться суммами. Это неправильно. Но на жизнь хватает. Расходов у меня ежемесячно примерно 120–130 тыс. франков (11–13 млн российских рублей по текущему курсу. — Ред.).

«Мои часы стоят больше, чем ущерб по делу отца»

— Ты поддерживаешь связь со своим отцом?

— Да. Через адвокатов. И отправляю письма через систему ФСИН.

— В чем причина того, что Павел Врублевский в итоге оказался в СИЗО уже по второму уголовному делу? Почему он не реализовал историю успеха, хотя был одним из первых IT-бизнесменов в России?

— Вы же понимаете, что уголовное дело с ущербом на 300 тыс. рублей — это смешно. Мои часы стоят в четыре раза больше. Это абсолютно сфабрикованное уголовное дело.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Со слов Павла Врублевского, это история про сотрудников ФСБ, которые арестовали его, а потом в 2020 году оказались осуждены по делу о госизмене. Твой отец, по его словам, выступал там свидетелем (материалы дела засекречены и рассматривались в закрытом режиме. — Ред.). В чем же тогда причина, что он снова оказался в СИЗО?

— Потому что один из участников этого дела вышел по УДО. Соответственно, нетрудно развить цепочку событий, почему моего отца арестовали.

— Расскажешь о твоих собственных планах?

— Планы — создавать семью. Я нашел прекрасную девушку, которую безумно люблю, нашел правильных друзей, правильное окружение. Я хочу жить спокойной, семейной жизнью, без охраны, без вот этого всего публичного, медийного.

— А что будешь делать с уголовными делами, которые за тобой тянутся? В Россию будешь возвращаться?

— Буду возвращаться. Но когда выпустят отца. Потом уже буду разбираться с моими уголовными делами. Абсолютно законно: если я в чем то виноват, я буду сидеть в тюрьме, заслуженно.