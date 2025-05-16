В возрасте 89 лет умер звезда трех фильмов бондианы Джо Дон Бейкер

В возрасте 89 лет умер американский актер Джо Дон Бейкер. Об этом в четверг, 15 мая, сообщила газета The New York Times.

Бейкер снялся в трех фильмах о Джеймсе Бонде. Он сыграл агента ЦРУ в «Золотом глазе» (1995) и того же персонажа в «Завтра не умрет никогда» (1997). Также он воплотил роль торговца оружием в «Искрах из глаз» (1987).

Его последней ролью в кино стала небольшая роль мстительного отца в драме «Мад» (2012) с Мэттью Макконахи в главной роли.

Джо Дон Бейкер родился 12 февраля 1936 года в Гроусбеке, штат Техас. Он был единственным ребенком Дойла Чарльза Бейкера, управляющего заправочной станцией, и Эдны Бейкер. После смерти матери в 1946 году его воспитывала тетя. В 1958 году актер окончил Университет Северного Техаса, а позже отслужил в армии США.